Četovanie? Pornografia? Ničia lásku, dôveru a vernosť vo vzťahu

Vyzerá to nevinne, ale je to obrovská pasca. Už viackrát som ľuďom o tomto hovorila pravdivo a zároveň citlivo, keď sa mi zdôverili. Keďže som už mala na túto tému veľa rozhovorov, rozhodla som sa napísať článok.

Veľmi si prajem, aby pomohol všetkým, ktorí sa do tohto kolotoča dostali a nevedia z neho von. Prosím, prečítajte si to až do konca.

Je mi ťažko, keď počujem a vidím, ako to ničí lásku, dôveru a vernosť vo vzťahoch.

Četovanie vždy začína rôznymi nevinnými témami, ale časom skĺzne do úplne iných vecí. Za četovanie sa dá skryť a človek sa môže ukázať v úžasnom, ale nie pravdivom svetle.

Zdá sa, že tá “chápavá” četovacia známosť nám rozumie oveľa viac ako osoba, ktorá s nami býva. Úprimne si však treba odpovedať na otázku, či by bola tá osoba taká milá a plná pochopenia, ak by s nami bola každý deň a videla všetky naše nedokonalosti.

S četovaním prichádza nevďačnosť za manželského partnera, pozeranie len na jeho chyby a nereálne zidealizovanie si niekoho iného. Nedovolilo by mi srdce písať si s iným mužom, skrývať telefón, či vymazávať správy. Žiť v pretvárke.

Ďalšia citlivá téma je pornografia. Je to otroctvo, ktoré robí z myslí mnohých ľudí smetisko. Nedovoľte to prosím.

Ak sa zo vzťahu vytratila láska, vášeň, blízkosť, dôvera, tak práve preto, že je prítomné fantazírovanie o niekom inom, nevera v srdci a duši. Od myšlienok a predstáv je žiaľ veľmi blízko aj ku konkrétnym skutkom.

S pornografiou prichádza vina, hanba a neschopnosť mať zdravý intímny život.

Všetko, čo sa tají a robí v skrytosti, mení atmosféru medzi manželskými partnermi, vytvorí sa priepasť a odlúčenie. A ak to nebude zastavené včas, ešte veľa manželstiev a rodín s deťmi bude zničených.

Ak túžime po láske a máme pocit, že ju nedostávame, začnime ju rozdávať prví. Sebecká láska len očakáva, hľadá vlastné uspokojenie a vidí chyby v tom druhom.

Nezištná láska dáva a to je skutočné šťastie.

Ak chceme viac láskavých slov, úcty a nehy od manželského partnera, tak najskôr ich potrebujeme prejaviť my.

Četovanie, fantazírovanie a pornografia sú len útekom od toho, čo človeka trápi a ťaží.

Je to výkrik srdca, ktoré túži po láske, po prijatí, po uspokojení, ale hľadá to v nesprávnych deštruktívnych veciach.

Je to útek k niečomu, o čom si človek myslí, že mu to prinesie úľavu a uspokojenie. Možno áno, ale len dočasné. Avšak cena za to je veľmi veľká.

Je to útek do slepej tmavej uličky a človek oveľa viac stratí ako získa. Keby to vedel na začiatku, nikdy by touto cestou nevykročil.

Človek, ktorý je uväznený v týchto veciach sa mnohokrát hnusí sám sebe. Lebo v hĺbke svojho vnútra vie a cíti, že ho to ničí a nielen jeho.

Vždy je však čas z tejto uličky odísť a vrátiť sa späť. Ak to nedokážete sami, tak s Božou pomocou určite áno. Cesta naspäť je cestou pokory, priznania, získania stratenej sebaúcty a sebahodnoty.

Vaše srdce aj myseľ sú to najvzácnejšie čo máte. Sú cennými pokladmi, ktoré treba chrániť zo všetkých síl. Neplňte ich prosím odpadom.

Nie ste stvorení preto, aby ste boli otrokmi týchto vecí.

Ste stvorení pre skutočnú lásku, nie pre falošné napodobeniny, ktoré táto doba žiaľ ponúka.

Ste schopní skutočne milovať a ste hodní toho, aby ste boli skutočne milovaní.